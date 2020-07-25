شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعي الشهيد الدكتور محمد متولى هلال بعد وفاته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد متولى هلال مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى السابق والذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعية الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(130) من الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك بعدما، نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد عيد استشارى جراحة بمحافظة الدقهلية، الذى توفى فى العناية المركزة بمستشفى صدر المنصورة إثر إصابته بفيروس كورونا كوفيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعية الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.