القوى العاملة: عودة 1895 عاملا مصريا من العالقين بالكويت.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم السبت، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، يفيد بوصول 12 رحلة طيران على متنها 1895 عاملا مصريا من العالقين بالكويت.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، في بيان، أن الرحلات الـ12 ستصل إلى مطارات القاهرة، وسوهاج، والأقصر، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 12 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1895 عمال.

وجاءت الرحلات كالتالي:

- الرحلة الأولى، على الكويتية رقم 1541 قيام من مطار الكويت 7:15 تصل مطار القاهرة وعلى متنها 190 عاملا.

- الرحلة الثانية، على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت 9:05 تصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا.

- الرحلة الثالثة، على اير كايرو رقم 2406 قيام من مطار الكويت 13:30 وتصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا.

- الرحلة الرابعة، على طيران المصرية رقم 2011 قيام من الكويت 13:45 ، يصل مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا.

- الرحلة الخامسة، على الكويتية رقم 541 قيام من الكويت 14:15 وصول مطار القاهرة ، وعلي متنها 190 عاملا.

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- الرحلة السادسة، على طيران فلاي ايجيبت رحلة رقم 5086 قيام من الكويت 15:00 وصول مطار أسيوط وعلى متنها 165 عاملا.

- الرحلة السابعة، على الكويتية رحلة رقم 545 قيام من الكويت 16:15 وصول مطار القاهرة وعلى متنها 190 عاملا.

- الرحلة الثامنة، على العربية - مصر رقم 218 قيام من الكويت 17:05 ، وصوله إلى مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا.

- الرحلة التاسعة، على طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05 وصوله إلى مطار القاهرة وعلى متنها 145 عاملا.

- الرحلة العاشرة، على العربية - مصر رقم 722 قيام من الكويت 19:20 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا.

- الرحلة الحادية عشر، على طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا.

- الرحلة الثانية عشر، على طيران الجزيرة رقم 1707 قيام من الكويت 20:15 وصول مطار الأقصر وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.