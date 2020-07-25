"الطيران المدني" الكويتية: 1895 عالقا مصريًا يغادرون إلى 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (أ ش أ):

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم السبت، مغادرة 1895 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والأقصر؛ وذلك عبر 12 رحلة جوية.

وأوضحت الطيران المدني الكويتية- في بيان، أن الرحلات تضمنت 6 رحلات على متنها 1005 ركاب إلى القاهرة، و3 رحلات على متنها 435 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 310 ركاب إلى أسيوط ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى الأقصر.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية العالمية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة "فلاي إيجيبت"، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة "اير كايرو"، بواقع 4 رحلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية، و3 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة طيران العربية - مصر، ورحلة واحدة لكل من شركة "إير كايرو"، وشركة طيران المصرية العالمية وشركة "فلاي إيجيبت".

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت، أمس الجمعة، مغادرة 1225 من العالقين المصريين في الكويت إلى محافظات القاهرة وسوهاج والإسكندرية؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.

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