شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط للرياح جنوب سيناء اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80%.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوقعات بنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة.

وشهد أمس الجمعة، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، فيما شهدت السواحل الشمالية، شبورة مائية صباحا، و طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 80 % .

كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، و نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.