شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يستبعدون التزام المواطنين بإجراءات منع نزول شواطئ الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع أراء قرائه حول التزام التزام المواطنين بإجراءات منع نزول شواطئ الموت بعد غرق 21 مواطنا في سؤال بعنوان: هل تتوقع التزام المواطنين بإجراءات منع نزول شواطئ الموت بعد غرق 21 مواطناً ؟ وجاءت النتيجة كالتالى: غالبية القراء بنسبة 84% أجابوا بلا مستبعدين التزام المواطنين بإجراءات منع نزول شواطئ الموت بعد غرق 21 مواطناً .

في حين توقع 16 % فقط من المشاركين فى الاستطلاع التزام المواطنين. يذكر أنه رغم غرق 21 شخصا خلال 15 يوما إلا أن هناك إصرار غير مبرر من بعض المواطنين القادمين من المحافظات المجاورة والأقاليم لقضاء إجازة مصيف بالاسكندرية على النزول للشاطئ مبكرا رغم حالات الغرق المتكررة، Advertisements

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