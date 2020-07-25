شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب جمعية دفن موتى: سحورى وفطارى في الشارع من 30 سنة بسبب الحوادث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنا صاحب جمعية دفن الموتى منذ 30 سنة، في بنى سويف، ولما وصل وباء كورونا قررت أن أضم فريقى المتطوع إلى نقابة الأطباء وتحت تصرفها للقيام بالمساعدة في تكفين موتى كورونا ببنى سويف، وقمت بعمل «بذلة وقائية» بتكلفة 150 جنيها للقيام بعمليات الغسل للمتوفين من وباء كورونا وعلى مدار هذه السنوات الماضية لم أتسحر أو أفطر أول أيام رمضان في «بيتى» بسبب حوادث الطرق.

ويحكى الشيخ مجدى إمام أنه بعد انتشار وباء كورونا، قررت أن أقوم بمساعدة الأطقم الطبية التي تقوم بعمليات الغسيل للموتى بسبب المرض، فلو كانت سيدة أقوم بإحضار متطوعة للوقوف مع الطاقم الطبى الموجود في مستشفى الصدر أو الحميات، ولو كان رجلا معى فريق متطوع يقوم بالمساعدة في تغسيل الموتى بالكورونا، وقال إن أقارب المتوفين بمرض كورونا يكونون في حالة خوف وذعر، ولكن نسعى أنا وفريق بتطمينهم بأن المرض لا يتم نقله عن طريق المتوفى.

ويقول مجدى إمام: أنا صاحب جمعية دفن الموتى في منطقة الجزيرة بمدينة بنى سويف، من الشهور الصعبة شهر رمضان وبالتحديد الأيام الأولى في رمضان، له وضعية خاصة معى فالتليفون يرن في الساعات الأولى من صباح أول أيام رمضان من الأهالى أو من الشرطة أو من النيابة قبل السحور يخبرونى بأن هناك متوفى في حادث طريق لابد تأتى إلى المستشفى لتقوم بعملية الغسل له، فاضطر أقوم واصطحب معى 4 من الجمعية لنقوم بتغسيله، وعندما ننتهى من الغسل يكون باقى ربع ساعة على السحور في أول يوم، وقبل الإفطار في اليوم الأول نفس الاتصال من الأهالى أو الشرطة أو النيابة أو المستشفيات، للحضور لتغسيل متوفى بسبب حوادث الطرق والميكروبصات السريعة على الطرق.

ويتابع: إننى واجهت على مدار سنوات حياتى في تكفين الموتى قصصا كثيرة أهمها قصة 4 شباب لقوا مصرعهم في بئر تابع لمصنع خميرة بالواسطى، وكان هذا في سحور رمضان منذ 4 أعوام، عندما اتصلت مستشفى الواسطى بى للحضور لغسل الشباب الأربعة الذين لقوا مصرعهم في البئر، وكانت الجثامين كلها يعلوها الطحينة، والتى تمكنت من جلودهم ولم تصلح الماء في إبعاد الطحينة عن أجسامهم، فكان لابد تنظيف أجسامهم من الطحينة فلم أجد غير أننى طلبت من أحد المساعدين لى، أن يحضر زجاجة مملوءة بالبنزين، وقمت بمسح أجسامهم بالبنزين لإزالة الطحينة الموجودة، وفعلا بدأت أجسامهم في النظافة وبعدها مارسنا الغسل الشرعى لهم، وفى هذا اليوم ضاع منى السحور، إلا من بعض المياه التي تناولتها سريعا قبل أذان الفجر.

ويقول: إن ذكرياتنا لا تنتهى، ففى رمضان 2015، فوجئنا بوقوع حادث بين سيارة لورى تحمل 14 مجندا، اصطدمت بسيارة نقل بمقطورة واستشهاد 14 مجندا، وأثناء قيامنا بغسل المجندين، وجدت مجندا متوفيا بين المجندين واحد أصابعه متجهة إلى السماء، ووجهه ضاحكا وقمنا بغسله وقمنا بصلاة الجنازة عليه في مشرحة مستشفى ببا المركزى، وعندما سألنا قيادات الداخلية عن المجند، قالوا إنه كان «إمام الكتيبة» يخطب الجمعة ويقودهم أماما في الصلاة.

ويواصل: إننى قمت بغسل لشهداء من الجيش والشرطة في بنى سويف، وأكاد أقول إن صورهم جميعا عالقة في راسى بسبب الابتسامة الواضحة على وجوههم.

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ويروى مجدى إمام، مغسل الموتى، في بنى سويف مازالت أتذكر الشاب الحاصل على مؤهل الدراسات الإسلامية والذى كان قادما من أسيوط إلى القاهرة والميكروباص اتقلب في طريق بنى سويف، وهذا الشاب كان يقف أمامى ويساعدنى في عمليات الغسل، وأنقذ ركابا كثيرين من الميكروباص الذي كان يركبه، وفجأة جلس الشاب على مقعد في المشرحة، وفجأة سقطت رأسه على جسده ومات، وكان معى طبيب، يقف بجوارى، وقال سبحان الله، توفى الشاب فجأة وأراد الطبيب أن يعرف سبب الوفاة فأجرى العديد من الإشاعات له، وتبين أنه توفى بسبب نزيف في المخ.

وقال الشيخ مجدى إن بنى سويف بها 6 سيارات فقط لدفن الموتى، وقال إن مغسل الموتى ليست وظيفة، وإنما يقوم بها المسلمون لتأدية الواجب الشرعى المكلفين به وتسقط على المسلمين عندما يقوم به أي مسلم، وبعض الناس يأتون إلى ليقوموا بعملية الغسل، إلا أن بعضهم يتخذها مهنة، ويسعى إلى القيام بأعمال لا تليق في وقت الغسل مثل طلب أموال للتبرع لتجهيز عروسة، أو لمساعدة فقراء وأحيانا يكون على عكس الحقيقة ولذلك لا أصطحب مثل هذا الشخص معى مرة أخرى.

ويقول إن هناك فريقا من السيدات يقمن بتغسيل السيدات المتوفيات، وكل ما نحتاجه من أسرة المتوفى «الكفن» وسيارة لنقل المتوفى، فقط.

ويروى الشيخ مجدى أن النزول إلى القبر يعلم الناس قيمة الحياة ويجعل الصبى رجلا، عند النزول إلى القبر، وعندما يحمل النعش ويصلى على الميت كلها أمور تصنع الشباب وتدخلهم مرحلة المسؤولية والاعتماد على النفس.

وقال أنا بدأت التطوع في الغسل منذ 30 عاما، وتعلمت الغسل على يد مشايخ وعلماء من بنى سويف ولم أفكر في يوم من الأيام أن أتقاضى ثمن تغسيل الميت بل ادخر ذلك عند الله تبارك وتعالى.

وأضاف الحمد لله أن الناس جميعا لا تترد بالاتصال على لأجل تغسيل موتاهم ويتابع تعتبر الأمانة وحفظ أسرار الميت أساس مهم في هذه المهنة والحمد لله أضع مخافة الله بين عيني وأيقن أنني سوف أموت وسوف يحضر من يغسلني.

وقال إن هناك شروطا معينة بالشخص المكلف بغسل الأموات وهو بأن يكون صادقا وأمينا حتى يحافظ على عرض وكرامة الميت بعدم إفشاء أسراره.