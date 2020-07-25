شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب أطباء بني سويف: ارتفاع الإصابة بالسكر سببه الوجبات السريعة وأنماط الحياة اليومية الخاطئة للمواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى هارون، نقيب الأطباء ببنى سويف، إن معدلات الإصابة بمرض السكر ترتفع سنويا، موضحا أن أهم الأسباب التي تكمن وراء الإصابة، هي عدم ممارسة الرياضة، والوجبات السريعة، وأنماط الحياة اليومية الخاطئة، والتدخين، والسمنة، والدهون، وعلى رأس ذلك التوتر وعدم الإحساس بالأمان.

وأوضح أن السمنة والعامل الوراثي يعدان سببان رئيسيان وراء توقف البنكرياس عن وظائفه، موضحا أن ضرورة قيام أي مريض قلب بعمل فحوصات السكر، خاصة أن ٢٣٪ من مرضى السكر يصابون بالقلب، مشيرًا إلى أن الهدف من العلاج هو الوقاية من المضاعفات، حيث إن ٩٠٪ من المضاعفات لدى مريض السكر مرتبطة بارتفاع السكر في الدم.

ووجه نقيب الاطباء، نصائح للمرضى، قائلًا: «اعتبر السكر صحبك والتزم بالأدوية وتنظيم الأكل والمشي تتقي مضاعفاته.. ومعاداته تخسر حياتك»، مشددا على ضرورة الالتزام بأدوية السكر في موعدها، مع تنظيم جيد للوجبات، مشيرًا إلى أن تنظيم التغذية يعد علاجا رئيسيا لمرض السكر، حيث إنه مرض مزمن واكتشف منذ أيام الفراعة، وأن قبل اكتشاف أدوية لعلاجه، كان يتم علاجه عن طريق تنظيم الوجبات الغذائية.

ونصح المرضى بتنظيم الوجبات خلال اليوم، الأمر الذي يساعد في حرق جميع السعرات الحرارية بشكل كامل، بينما أخذ وجبات كثيرة بكميات كبيرة، يؤدي إلى تكوين سعرات حرارية بالجسم يصعب «حرقها»، مما يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم.

وقال أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخية للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية تحت عنوان «١٠٠ مليون صحة»، ساعدت مسؤولي القطاع الصحي بالمحافظة بدرجة كبيرة في اكتشاف المصابين بمرض السكر، خاصة أن هناك الكثير مصاب بالمرض وليس لديه علم بذلك.

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