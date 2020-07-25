شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية: لجان مرورية على مجازر ومحال جزارة اللحوم للتأكد من الاختام المعتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورعبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية ولجانها البيطرية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم والتأكد من الاختام المعتمدة التى تختتم بها مذبوحات اللحوم، وخاصة مع الاستعداد لعيد الأضحى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

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وأضاف "عبدالحكيم"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك حملاتها على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومشتقاتها للتأكد من سلامتها ومنعا لانتشار الأمراض حفاظا على صحة المواطنين، وهناك لجان بيطرية مرورية تفتيشية يومية على مجازر اللحوم للتأكد من توفير احتياجات المجازر من ادوات النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم، وتوفير وتأمين الاختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، والتنسيق بين مديريات الطب البيطري والجهات الامنية بالمحافظة لتأمين أعمال المجازر، والتنسيق مع مباحث التموين وادارة التفتيش على اللحوم فى المرور على منافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الادمي لمكافحة الذبح خارج المجازر.

كانت الخدمات البيطرية أكدت أنه خلال النصف الأول من عام 2020 قامت الإدارة المركزية للمجازر وإدارات التفتيش على اللحوم بالمحافظات المختلفة بتوجيه عدة ضربات لكبار مافيا الذبح خارج المجازر بالجمهورية وختمها بالأختام المزورة، تم ضبط عدد 17 ختم مزور اللحوم البلدية على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الزراعة وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بعدم التهاون فيما يخص صحة وسلامة المواطن المصرى، أن المضبوطات شملت عدد 6 أختام بمركز منوف محافظة المنوفية، و3 أختام بمحافظة القاهرة (السيدة زينب - المقطم - حلوان)، و3 أختام بمحافظة الإسكندرية، و2 ختم بمركز زفتى محافظة الغربية، و2 ختم بمحافظة البحيرة ، وختم بمحافظة كفر الشيخ.