شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات 24 ساعة على شواطىء الإسكندرية .. وإدارة المصايف: بننقذ الناس من نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن هناك دوريات تفتيشية 24 ساعة لمنع التسلل لشاطئ النخيل والشواطئ الخطرة المجاورة، مشيرا إلى أن المفتشين التابعين للأجهزة التنفيذية الذين يعملون على منع المواطنين من التسلل والنزول للشواطىء، قائلا:"إحنا بننقذ الناس من نفسها" على حد تعبيره.

وحول حادث غرق 4 بشاطئ الصفا، أوضح فى تصريحح خاص لليوم السابع، أن شاطئ الصفا لا يوجد به حواجز أمواج، والشاطئ عبارة عن مساحة رملية، موضحا أن الشاطئ مجاور للوحدات المصيفية التى تم إنشاؤها عشوائيا ويتم استئجارها سنويا لقضاء إجازة الصيف.

وقال جمال رشاد، إن شاطئ الصفا ضمن الشواطئ لـ 61 المغلقة بقرار مجلس الوزراء للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وبالتالى لا يوجد به خدمات إنقاذ أو إسعاف، وأن السباحة فى تلك الشواطئ المغلقة ومع ارتفاع الآمواج يعد بمثابة انتحار، لافتا إلى أن معظم حالات الغرق بالإسكندرية من المحافظات المجاورة الذين لا يعرفون جيدا طبيعة الشواطئ بالإسكندرية ولا يجيدون السباحة ولكنهم يصرون على السباحة فى البحر بالرغم من المخاطرة الكبيرة.

وأوضح اللواء جمال رشاد، أن خدمات إدارة السياحة والمصايف تتواجد فى الشواطى من الساعة 6 صباحا وحتى المساء، لمنع أى شخص من التسلل ولكن المواطنين يتسللون فجرا، مناشدا أهالى المحافظات المجاورة وزوار الإسكندرية بالالتزام بالتعليمات.



