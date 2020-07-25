شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: قبول ملفات العجز المرضى والإصابة بنسبة 50% حتى نهاية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت هيئة التأمين الصحى على قبول ملفات العجز المرضى والإصابة فى حدود 50% من طاقتها حتى نهاية شهر أغسطس 2020 وعودة عمل بكافة لجان التظلمات بالإدارات العامة للجان الطبية بالفروع إلى طبيعتها.

وكانت الهيئة العامة للتأمين الصحى بوزارة الصحة، أصدرت تعليمات جديدة منظمة لقواعد الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة، في منشور حمل رقم "8 لسنة 2020"، أنه يقصد بالإجازات المرضية الاستثنائية، الإجازات الواردة بقرار وزير الصحة رقم 259 على سبيل الحصر من أمراض مزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل وعمليات جراحية ذات مهارة وغيرها.

وتابعت الإدارة "أما الأمراض المزمنة دون مضاعفات، فهى الأمراض التي يتحكم فيها بالعلاج الشهري المنتظم كارتفاع ضغط الدم والسكر دون مضاعفات وغيرها من الأمراض التى يقارب المريض فيها الحالة الطبيعية".

وأكدت أنه في هذه الحالة لا يستحق المريض أى إجازات مرضية ويستحق تقريرًا طبياً حين طلبه، ويذكر فيه قدرته على القيام بالأنشطة الطبيعية وأن حالته متحكم فيها بالعلاج.

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وأشار القرار أن المرأة الحامل تستحق إجازة مرضية بدون تطبيق القرار 259 حال وجود آلام تمنعها من تأدية عملها لفترات محددة، أما المرأة الحاضنة تتحصل على إجازتها من جهة الإدارة دون تدخل اللجان الطبية العامة كون الموضوع يخرج عن اختصاصها الطبى.

بينما أشار القرار إلى مرض كورونا المستجد فى 3 نقاط :-

- حالات الاشتباه والمخالطين لمرضى كورونا دون أعراض أو إثبات لا تستحق أى إجازات مرضية وتعود للعمل فى ظل الإجراءات الاحترازية الكاملة والتباعد الاجتماعى.

- حالات كورونا المستجد بالأعراض المتوسطة من رشح وحرارة وغيرها ممن يحتاجون عزل منزلى والثابت إيجابيتهم يمنح إجازة 14 يومًا أو لحين سلبية العينة أيهما أقرب.

- حالات كورونا المستجد التي تظهر بها أعراض تنفسية شديدة وتحتاج مستشفى، تمنح إجازة مرضية استثنائية لحين الشفاء بعد الخروج من المستشفى ووجود عينة سلبية أو اختفاء الأعراض تمامًا.