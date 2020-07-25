شكرا لقرائتكم خبر عن 20.4 مليون إجمالى عدد المنتفعات من وسائل تنظيم الأسرة العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خطة متكاملة للحد من الزيادة السكانية لاسيما وأنها تلتهم ثمار التنمية التى يجرى تحقيقها على أرض الواقع، وذلك من خلال برامج ضبط النمو السكانى التي تقوم بالأساس على الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لاسيما المناطق الريفية.

كما تعمل الحكومة فى خطتها على تكثيف الحملات التوعوية وربط الدعم النقدى بالالتزام بضوابط تنظيم الأسرة مع تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال وإعادة صياغة الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

1- من المستهدف أن يبلغ عدد المنتفعات من وسائل تنظيم الأسرة العام الجاري 20.4 مليون مقابل 19.5 مليون العام السابق و18.7 مليون عام 2018/2019.

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2- من المستهدف أن يبلغ عدد المنتفعات الجدد من وسائل تنظيم الأسرة 2.85 مليون سيدة العام الجارى مقابل 2.7 العام السابق.

3- من المستهدف زيادة عدد المترددات علي عيادات تنظيم الأسرة خلال العام الجاري إلى 17.1 مليون مقابل 16.4 مليون سيدة العام السابق.