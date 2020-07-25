20.4 مليون إجمالى عدد المنتفعات من وسائل تنظيم الأسرة العام الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خطة متكاملة للحد من الزيادة السكانية لاسيما وأنها تلتهم ثمار التنمية التى يجرى تحقيقها على أرض الواقع، وذلك من خلال برامج ضبط النمو السكانى التي تقوم بالأساس على الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لاسيما المناطق الريفية.
كما تعمل الحكومة فى خطتها على تكثيف الحملات التوعوية وربط الدعم النقدى بالالتزام بضوابط تنظيم الأسرة مع تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال وإعادة صياغة الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
وفي هذا الإطار نستعرض بعض المستهدفات التنموية للحد من الزيادة السكانية في إطار خطة العام الجارى 2020/2021 :
1- من المستهدف أن يبلغ عدد المنتفعات من وسائل تنظيم الأسرة العام الجاري 20.4 مليون مقابل 19.5 مليون العام السابق و18.7 مليون عام 2018/2019.
2- من المستهدف أن يبلغ عدد المنتفعات الجدد من وسائل تنظيم الأسرة 2.85 مليون سيدة العام الجارى مقابل 2.7 العام السابق.
3- من المستهدف زيادة عدد المترددات علي عيادات تنظيم الأسرة خلال العام الجاري إلى 17.1 مليون مقابل 16.4 مليون سيدة العام السابق.
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أكد حرص واهتمام الوزارة بدعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030، التي شارك في إعدادها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية للمساهمة في حل القضية السكانية .
وقال شعراوي بمناسبة اليوم العالمى للسكان 11 يوليو 2020، حيث أوضح شعراوي أنه من الضرورى العمل على تحسين الخصائص السكانية، وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية والعدد الأمثل من الأطفال حيث أن الزيادة السكانية غير المبررة تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها أو الخروج من دائرة الفقر وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعى.
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