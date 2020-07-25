شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 166 فندقا سياحيا بالبحر الأحمر تستقبل النزلاء بإجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعد قرابة 166 فندقا سياحيا بالبحر الأحمر لاستقبال السياحة الداخلية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وهى الفنادق التى حصلت على شهادة صحة وسلامة من وزارة السياحة لاستقبال نزلاء بعد إيفاد لجان من السياحة والصحة وغرفة الفنادق للتأكد من تطبيق الإجراءات والاشتراطات لمواجهة فيروس كورونا والتى أقرها مجلس الوزراء .

وبدأت فنادق مدن محافظة البحر الأحمر بالفعل في استقبال حجوزات العيد، رغم أنها نسب ضعيفة إلا أن هناك توقعات بارتفاع نسب الإشغال خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، حيث هناك أسر كثيرة تنتظر الاطمئنان على أبنائهم للقيام برحلات الصيف.

من جانبه قال كمال أبو الخير أحد مديري شركات السياحة بالبحر الأحمر، إنه متوقع أن يكون هناك إشغالات نوعا ما جيدة خلال فترة العيد، وأن الجونة تعد أعلي نسبة إشغال هناك حيث الكثير من المصريين فروا من المدن المختلفة لشواطئ البحر والكثير منهم يقضي العيد في الفنادق المختلفة .

وأضاف أبو الخير لـ الخليج 365، أن فنادق الجونة بها نسب إشغال مرتفعة ربما تتخطي إلى 40٪؜ من المصريين، مؤكدا أن هناك فنادق أخرى في الغردقة تجاوزت نسبةإاشغالها الـ 50 ٪؜ موضحا أن هناك حجوزات وعروض كثيرة من الشركات خلال فترة العيد .

من جانب أخر قال أشرف عبادي، مدير مركز بحري ورحلات بحرية، إن الشواطئ العامة مغلقة وكذلك الخاصة بتعليمات الحكومة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا إلا أن شواطئ الفنادق تعمل بصورة طبيعة لنزلائها وأن الرحلات البحرية هى الوسيلة الوحيدة للهروب للتمتع بالطبيعة البحرية وممارسة السنوركلنج ومشاهدة الكائنات البحرية.

وأضاف القاضي أن اللجان التي حددتها وزارة السياحة بالاشتراك مع الصحة وغرفة الغوص قامت بمعاينة أكثر من 70 مركز بحري وكذلك المراكب من قبل المحافظة للسماح لها بالعمل بعد إصدار شهادة صحة وسلامة تاكد تطبيق الإجراءات الاحترازية لها، موضحا أن توقعات بأن يكون هناك إقبال على الرحلات البحرية فى العيد .





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