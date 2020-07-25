شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد إجازة عيد الأضحى.. والتعليم: النتائج مبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2020 ستعلن بعد عيد الأضحى، مؤكدًا أن هناك عقوبات مشددة سيتم تطبيقها على الغشاشين في الامتحانات، وأعداد هؤلاء كثيرة، ولن يتكرر هذا المشهد مع تطبيق الامتحانات الإلكترونية.



نتيجة الثانوية العامة 2020

أوضح شوقى في تصريحات صحفية سابقة حول نتيجة الثانوية العامة 2020، أن أي شيء يكون في مصلحة الطالب، لن تتردد الوزارة في اتخاذه، موجهًا رسالة لأولياء الأمور، قائلاً: أرجوكم لا تقلقوا من العام الدراسي الجديد، وكونوا على ثقة في أن الحكومة التي نجحت في العبور بهذا العام الدراسي إلى بر الأمان في ظروف صعبة، سوف تتخذ كل ما يلزم لراحتكم وراحة أبنائكم.

نتيجة الثانوية العامة 2020 مبشرة

فيما كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المؤشرات العامة لـ نتيجة الثانوية العامة 2020 مبشرة، وستكون أعلى من العام الماضى، ولكن حتى الآن ما زالت الكنترولات تعمل وتصحح المواد، ولكن ما حققته الوزارة إنجاز كبير وستكون النتيجة مبشرة للطلاب، وقد تتخطى نسبة العام الماضى.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسلة وسهلة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين أو مقدرى الدرجات.

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تنسيق الثانوية العامة 2020

ومن جانبها، أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لهذا العام 2020 بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 والشهادات الفنية، بالمقر الجديد لمكتب التنسيق الرئيسى بمبانى الإدارة العامة لرعاية الشباب والكائنة بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس.

وقالت وزارة التعليم العالى إن مكتب التنسيق فى مقره الجديد يستقبل المكتب الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) تمهيدا لإلحاقهم بالجامعات والمعاهد المصرية .

وأكدت الوزارة اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين خلال أعمال التنسيق.

التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020

وفي إطار الدور الخدمي الذي تقدمه الخليج 365 للقراء سنوياً، يعلن الموقع الإلكتروني للمؤسسة دعوته القراء للتسجيل، للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020.

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