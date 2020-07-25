شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية الإنفاق لمرشحى مجلس الشيوخ.. 500 ألف جنيه للفردى و5 ملايين للقائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لتسلم الأحكام التى صدرت في الطعون الانتخابية من القضاء الإداري، وذلك لإعداد القائمة النهائية بأسماء المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة تمهيدا لإعلانها الأحد 26 يوليو، على أن يتم فتح باب التنازل بين المرشحين النهائيين لبعضهم البعض يوم 28 يوليو ثم نشر التنازلات في 29 يوليو.

وكانت قد انتهت المدة القانونية المحددة بالجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ الخميس الماضى، للفصل في الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإدارى فى المحافظات، من المرشحين المستبعدين بقرارات من لجان الفحص والبت فى صفات المرشحين.

ونرصد فى ذلك السقف المالى الذى وضعته الهيئة لقيمة الدعاية فى انتخابات "الشيوخ"

500 ألف جنيه الحد الأقصى لكل مرشح بالنظام الفردى

- وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق بقيمة 200 ألف جنيه

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- وبالنسبة للقائمة المخصص لها 35 مقعدا فالحد الأقصى لسقف الدعاية 5 مليون جنيه

- وفى حالة الإعادة يكون 2 مليون جنيه

- 2 مليون و500 ألف جنيه الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعدًا

- وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى مليون جنيه