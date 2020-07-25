شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان" يطالب بتحقيق دولى فى جرائم أردوغان ومحاكمته كمجرم حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، إن تحويل أيا صوفيا إلى مسجد هو أمر مسيىء للمسلمين وللإسلام، مضيفا أن أيا صوفيا بوابة أردوغان للعب بمشاعر المسلمين لأغراض سياسية وشغل الرأى العام التركي عن انتهاكات حقوق الشعب التركي ودغدغة لمشاعر المسلمين في المنطقة العربية لتحسين صورته حيال اقتحامه وجرائمه بالأراضي السورية والليبية.

وأكد عبد الجواد أحمد فى تصريحات ل"الخليج 365" أن جرائم أردوغان، جرائم ضد الإنسانية وانتهاكاته للمواثيق الدولية المتعلقة بالتدخل في الشؤون الداخلية واحتلال الأراضى واستخدام المرتزقة في تلك الجرائم لن يمحيها أو أن اللعب على وتر المشاعر الدينية لدى المسلمين بتحويل المتحف إلى مسجد لن ينطلى ذلك على الشعب التركي.

وطالب عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، بضروره الضغط علي الآليات الدولية ذات الصلة فى المطالبة بالتحقيق الدولي في كل جرائم أردوغان ومحاكمته كمجرم حرب.