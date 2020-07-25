شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": إجراءات قانونية ضد من لم يتقدم للحصول على تصاريح مزاولة المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من لم يتقدم للحصول على تصاريح مزاولة المهنة أو الحصول على عضوية النقابة، مضيفا أن النقابة تعمل يوميا فى تلقى أوراق المتقدمين للعضوية وتصاريح مزاولة المهنة لتقنين أوضاعهم.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن لجنة القيد نظرت ملفات المتقدمين لطلب القيد وحددت من ينطبق عليه شروط القيد كما منحت اللجنة بطاقات العضوية لعدد من الذين تم اعتمادهم من قبل وذهبوا إلى النقابة لأداء القسم واستلام بطاقات العضوية.

وأشار طارق سعدة نقيب الإعلاميين إلى أن النقابة خاطبت كل الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاعهم فى الشعب الخمسة التى نص عليها القانون وهى الإعداد والتقديم والتحرير والمراسلة والإخراج حتى لا يقع العاملين فى هذه الوسائل تحت طائلة القانون وفقا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين 2016 التى تحذر مزاولة النشاط الإعلامى دون الحصول على العضوية أو تصريح مزاولة المهنة.