شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تناقش ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة بالمساجد بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الأوقاف، اليوم السبت، عقد اجتماعاتها لوضع خطة وضوابط العودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة فى المساجد بعد عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لقاءًا تشاوريًا اليوم مع قيادات الوزارة ومديري المديريات، "أون لاين"، لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة، وأكدت وزارة الأوقاف أنها ستعرض الرؤية النهائية لإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأصدرت وزارة الأوقاف بيانا أمس أكدت فيه أنها ما زالت تدرس ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وأنها لم تدل بأى بيان فى هذا الشأن لا بخصوص تحديد وقت الخطبة ولا غير ذلك من الضوابط ، وأنه لا صحة على الإطلاق لتحديد وقت الخطبة بسبع دقائق، وقالت الوزارة إنه عند إتمام الدراسة كاملة سيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

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وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أحد مفوض بالحديث فى هذا الشأن، حيث إن تدارس الأمر مع قيادات الوزارة هو لسماع رأيهم والتعرف على تصوراتهم لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

واختتمت الوزارة قائلة:"مع التأكيد على إحالة من يدلى أو يثبت إدلاؤه بأى تصريح لا أساس له من الصحة من العاملين بالوزارة إلى التحقيق ، نظرا لما يثيره أى حديث غير صحيح من إثارة لا يحتملها الوقت، ونأمل من كل وسائل الإعلام الوطنية المحترمة تحرى الدقة و عدم نشر أى أخبار فى هذا الشأن سوى البيانات الرسمية التى تصدر عن الوزارة وتنشر على موقعها الرسمى".