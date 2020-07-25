شكرا لقرائتكم خبر عن للأسبوع الثالث.. جامعة القاهرة تواصل اليوم امتحانات طلاب الفرق النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل كليات جامعة القاهرة اليوم السبت، امتحانات طلاب السنوات النهائية بالجامعة، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مكثفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تجرى الامتحانات بكليات الجامعة سواء داخل الحرم الجامعى أو الكليات الكائنة خارج الحرم الجامعى.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن خطة الجامعة التى تم إعدادها تحت إشرافه ومتابعته المباشرة، لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، نجحت في تنظيم سير الامتحانات فى الكليات داخل الحرم وخارجه، والوقاية من العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وحققت الانسيابية والتباعد، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبارات، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.

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وكان رئيس جامعة القاهرة، قد وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.