شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران توجه الشكر إلى مطارات دبي لعودة الرحلات الجوية المجدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت شركة مصر للطيران، الجمعة، عن شكرها وتقديرها لمطارات دبي لبادرتها الكريمة بتهنئتها لجمهورية مصر العربية بعيد ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، متمنية دوام استمرار التعاون المثمر بين الجانبين.



مصر للطيران

وغردت شركة مصر للطيران عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة :"مصر للطيران تتوجه بالشكر والتقدير لمطارات دبي لبادرتها الكريمة بتهنئتها لجمهورية مصر العربية بعيد ثورة ٢٣ يوليو المجيدة وبعودة رحلات مصر للطيران المجدولة لمطار دبي آملين دوما في استمرار التعاون المثمر المشترك بين الجانبين".

على صعيد آخر، شهدت الحركة الجوية لشركة مصر للطيران، الجمعة، أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف الرحلات الدولية المجدولة في أول يوليو، حيث من المقرر أن تقوم الشركة الوطنية بتشغيل 41 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية .

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وقالت مصر للطيران، فى بيان لها الجمعة ، إن الرحلات ستكون إلي وجهات ( لندن - لارناكا - نيويورك - أثينا - باريس - الشارقة -أمستردام -كوبنهاجن - برلين - فرانكفورت - الخرطوم - البحرين - أبوجا - جوبا- روما - ميونخ - بودابست - البحرين - بيروت - دبي) بالإضافة إلى رحلتين إلي أبوظبي وميلانو ، بخلاف رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة واسوان ورحلات الشحن الجوى ، ورحلات استثنائية إلى كل من المدينة المنورة - جدة -الرياض - القصيم - إسطنبول -الجزائر ورحلتين جويتين إلي الكويت ومسقط ، تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب من 4 آلاف راكباً.

وكانت شركة مصر للطيران وضعت خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.