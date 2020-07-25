شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. كيف تقي نفسك من فيروس كورونا المستجد؟.. وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت وزارة الصحة والسكان على توعية المواطنين بضرورة الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، حيث نشرت فيديوجراف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوضح بعض الإرشادات التي من شأنها تقي الشخص من الإصابة بالفيروس التاجي.

ونصحت وزارة الصحة بضرورة عدم تبادل الأغراض الشخصية مثل الأكواب والمناشف وتجنب ملامسة العينين والفم والأنف بيد غير مغسولة وغير نظيفة، مضيفة :"أن تنظيف يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي من شأنه أن ينقل الفيروسات التي قد تكون على يديك".

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وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة والسكان عن تعرض بعض المتعافين من كورونا لما يسمى بـ"متلازمة المتعافين من كورونا"، أو متلازما ما بعد كورونا، والتى يتعرض فيها الشخص الذى تعافى من كوفيد 19 لمجموعة من المضاعفات، أهمها تليف الرئة والنسيان وجلطات فى المخ، بالإضافة إلى الوهن والضعف العام وصعوبة التنفس، مؤكدة أن ذلك يحدث فى بعض الحالات وليس جميعها.