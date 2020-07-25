شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" ارتفاع عدد تحاليل عينات صادرات الخضر والفاكهة لـ73 ألف عينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف المرصفى، مدير معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء موسم الصادرات الزراعية فى يناير وحتى الآن، أنه تم تحليل 73 ألف عينة تمثل شحنات تصديرية للخضر والفاكهة بجميع مجموعات العمل التحليلية المختلفة بالمعمل وتسليم نتائج تحليل هذه العينات للجهات الرقابية وللعملاء فى وقت قياسى، مضيفا أنه متوقع نهاية العام وصول تحاليل الشحنات لـ150 ألف عينة.

وأضاف مدير معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المعمل يواصل تنفيذ خطة التوسع فى تحليل عينات الصادرات الزراعية وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس"كورونا " لضمان إنسيابية الصادرات الزراعية والمساعدة فى فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.

وتابع "المرصفى"، أن مضاعفة الطاقة الاستيعابية لتحليل العينات يساهم في تسهيل إجراءات التصدير وزيادة قدرة الدولة على تصدير الحاصلات الزراعية وضمان دقة النتائج التي تحقق الاستدامة في عمليات التصدير، مشيرا إلى إنه يتم تحليل العينات بصورة رسمية من خلال التعاون مع الحجر الزراعي المصري، وهيئة سلامة الغذاء، أو بواسطة تحليل عينات من جهات آخري سواء مصدرين أو مزارعين.

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وأكد " المرصفى"، أنه في الفترة الأخيرة تم التعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية من خلال إمداد الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالتقرير الفني الخاص بتقصي متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في العديد من المحاصيل التي تضم البرتقال واليوسفي والليمون والعنب والبطاطس الواردة للمعمل خلال عام 2019 .

وشدد مدير معمل متبقيات المبيدات على أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً من المعمل على دعم حركة تصدير الحاصلات الزراعية وعدم تعطل حركة الموانئ خلال الـ24 ساعة لتوفير العملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مع تقديم الاستشارات الفنية؛ الأنشطة البحثية، وعقد برامج تدريبية لرفع الكفاءة الفنية للموارد البشرية بالمعمل. إختصاص المعمل بتحليل العينات الممثلة للشحنات الزراعية التصديرية والمحلية وإصدار شهادات تحليل معتمدة ومعترف بها دولياً.