أخبار × 24 ساعة.. التعليم : قرض تمويلى لتقسيط مصروفات المدارس اليابانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز الأخبار: الصحة: تسجيل 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة وتعافى 904 مصابين التعليم: قرض تمويلى لتقسيط مصروفات المدارس اليابانية في 24 محافظة الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 31970 وخروجهم من المستشفيات وزير الأوقاف: الإرهاب الإلكترونى عملية ممنهجة تهدف إلى تدمير الأوطان وزير السياحة والآثار يتفقد مسلة الملك رمسيس الثانى بالعلمين الجديدة.. صور "الزراعة": تحصين 1.7 مليون طائر ضد أنفلونزا الطيور خلال شهر يوينو وزير الآثار خلال افتتاح فندق "العنوان" مراسى: السياحة ستعود أقوى مما كانت التأمينات تواصل غدا صرف معاشات شهر أغسطس بمناسبة عيد الاضحى Advertisements الزراعة: برتوكول دولى لخدمة صغار المزراعين ومساعدتهم فى تصدير منتجاتهم التموين: صرف 85% من مقررات شهر يوليو حتى الآن البيئة: تنفيذ برنامج تدريبى عن حساب تكلفة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات وزيرة الهجرة تهنئ مغتربة لاختيارها عضوا بالمجلس الاستشارى للعلاج المناعى القوى العاملة: 16 أغسطس آخر موعد لإعفاء المغادرين الأردن من رسوم العمل والغرامات القوى العاملة: عودة 1225 عمال مصريين من العالقين بالكويت الرى: تنفيذ 2308 إزالات على نهر النيل والمجاري المائية على مدار أسبوعين التضامن: 2 مليون جنيه لمستفيدي مؤسسة التكافل الاجتماعي بمناسبة العيد

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