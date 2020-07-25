شكرا لقرائتكم خبر عن هل تم منع البوركيني من المنشآت والفنادق السياحية؟.. «الغرف السياحية» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف على غنيم، خبير سياحي، وعضو غرفة اتحاد الغرف السياحية، حقيقة منع المايوه الشرعي في المنشآت السياحية بعد أزمة تعرضت لها إحدى السيدات في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وقال غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الجمعة في مصر» والمذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن النزول بالمايوه الشرعي مسموح به في المنشآت السياحية، أو أي شاطئ، أو حمام سباحة وذلك وفقاً للشروط التي تضعها الغرفة.

ونوه إلى أن غرفة المنشآت السياحية أصدرت بيانا تؤكد فيه السماح بالنزول بالمايوه الشرعي في جميع الشواطئ دون تمييز بينه وبين أي مايوه آخر.

ولفت إلى أنه لا يجب أن تثار أي موضوعات تخلق حالة من البلبلة حاليا، حتى لا نشغل القيادة السياسية، معقبا: «لا تصدروا بلبلة ليس لها داعي».

وفي وقت سابق، أوضح حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية الأوليمبية، والمشرف على تخصص الطب الرياضي في المركز القومي للبحوث، بعض المواصفات الصحية للمايوه الجيد، سواء القصير أو الطويل، لتجنب شراء مايوهات من خامات غير صالحة للسباحة، وذلك بعد تصدر الحديث عن أضرار المايوهات الطويلة وليس البوركيني فقط.

أولا: لا توجد علاقة بين المساحة التي يغطيها المايوه وبين كفاءته ونوعه وتأثيره على المحيطين وتوجد رياضيات كثيرات يفضلن المايوهات ذات الكم الطويل أو البنطلون الطويل .

ثانيا: في أحد الفيديوهات سيدة تصرخ وتقول: دي لابسة قطن، والسيدة الأخرى تقسم والله ما قطن.. عموما وبشكل عام القطن من المواد الداخلة في صناعة المايوهات الترفيهية (المرتفعة الثمن) ولكن ليس في الرياضة التنافسية رغم صغر مساحته.

والأنواع الأخرى من المواد المستخدمة في المايوهات هي البوليستر والنايلون والقطن والصوف، لكن من عيوب القطن أن مسامه متسعة مما يسبب تجميع الماء وثقل وزنه والتصاقه في الجسم وهذا سبب عدم تفضيله عند البعض وتفضيله عند البعض) لكن بالطبع كلما زاد طول المايوه وحجمه أصبح موضوع القطن مستحيلا لأنه سيزن كيلو جرامات.

ثالثا: الشركات العالمية بدأت في تصنيع مايوهات لتغطية الجسم كاملا أو جزئيا ويستخدم لها اسم موديست سويم سوت، وبشكل عام الموديست سويم سوت تستخدم في حالات الرغبة في تغطية جزء أو كل الجسم في حالات مختلفة مثل الأمور الدينية، الحساسية المفرطة في الجلد، الرغبة في اخفاء الجسم لعوامل نفسة أو طبية وأخيرا رؤية الشخص نفسه مع ملاحظة أن بعض الرجال يستخدمون فكرة المايوه الذي يغطي الجسد أيضا أحيانا.

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رابعاً: أمراض حمام السباحة مرتبطة بالنظافة الشخصية للأشخاص وليس للملابس، لذلك أعتقد أن الأهم من تقييم نوع المايوه هو فرض الاستحمام جيدا قبل النزول على جميع مستخدمي حمام السباحة، ومنع نزول الأطفال بالحفاضات لأنه من الأسباب المثبته للأمراض.

خامسا: بالنسبة لانتقال الكورونا من حمامات السباحة فهو غير وارد في حالة تعقيم الحمام بالكلور بشكل صحيح، لكن الخطورة الوحيدة في حالة ازدحام حمامات السباحة وعدم وجود مسافات واسعة بين الأشخاص وفي هذه الحالة يجب على الشخص تجنب النزول فورا.



سادسا: مواصفات المايوه الجيد بشكل عام ويشمل القصير منها والطويل بما في ذلك غطاء الرأس:

مقاوم للكلور، واقي من أشعة الشمس فالمايوهات لها أرقام مثل أرقام كريمات الشمس ويفضل 50 على الأقل، سريع الجفاف، قابل للتمدد (سترتش).

و في المايوهات الطويلة يجب أن يكون هناك تبطين خاص في الأطراف وأحزمة تثبيت للمايوهات أكثر من قطعة، في حالات وجود (سوسته) يجب أن تكون خفية ويفضل داخلية ومن مادة غير معدنية.

وفي حالة الرغبة في إخفاء عيوب الجسم يفضل المايوه من طبقتين في المناطق المراد تغطيتها، وأخيرا غطاء الرأس يجب أن يكون من نفس نوع مادة المايوه ويفضل أن يكون متصلا به.