شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 2351 قطعة أرض بالإسكان «الأكثر تميزا» و«المُميز» بعدة مدن (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات، 2351 قطعة أرض بالإسكان «الأكثر تميزا» و«المُميز» بعدة مدن أمام المواطنين لمنع العشوائية والسمسرة.

وشملت المدن كلا من «القاهرة الجديدة- دمياط الجديدة- العبور- بدر- أسوان الجديدة- العاشر من رمضان- طيبة الجديدة- برج العرب الجديدة- 15 مايو- سوهاج الجديدة- أكتوبر الجديدة- السادات- بنى سويف الجديدة- سوهاج الجديدة- غرب قنا- غرب أسيوط- طيبة الجديدة- الفيوم الجديدة- أسيوط الجديدة- أخميم الجديدة- أسوان الجديدة».

وهي متاحة للحجز اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل 28 يوليو 2020.

يأتى هذا في سياق طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للحجز 632 قطعة أرض سكنية بالإسكان «الأكثر تميزا»، بمساحات تبدأ من 294 م2: 2300 م2، بـ10 مدن جديدة (القاهرة الجديدة- دمياط الجديدة- العبور- بدر- أسوان الجديدة- العاشر من رمضان- طيبة الجديدة- برج العرب الجديدة- 15 مايو- سوهاج الجديدة).

كما ستطرح 1719 قطعة أرض سكنية بالإسكان «المميز»، بمساحات تبدأ من 192 م2: 1200 م2، بـ14 مدينة جديدة (بدر- العاشر من رمضان- برج العرب الجديدة- أكتوبر الجديدة- السادات- بنى سويف الجديدة- سوهاج الجديدة- غرب قنا- غرب أسيوط- طيبة الجديدة- الفيوم الجديدة- أسيوط الجديدة- أخميم الجديدة- أسوان الجديدة)، يوم الثلاثاء المقبل.

وتضع الوزارة اشتراطات في البناء للفائزين بتلك الوحدات لمنع تسقيع الأراض وبيعها في وقت لاحق، لأن الهدف الرئيس من طرح الأراض هو زيادة المعمور، وتوفير مساكن مناسبة للمواطنين ومنع العشوائية والبناء المخالف، وتشمل النظام المعمارى للوحدة للحفاظ على الشكل الجمالى للمدينة وكذلك الفترة الزمنية للبناء.

ووفقا لبيان وزارة الإسكان، فإن الطرح الجديد يبدأ من يوم الثلاثاء المقبل، والتخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، ويبلغ مقدم الحجز لقطع الأراضي السكنية الأكثر تميزًا، 350 ألف جنيه، ولقطع الأراضي المميزة، 50 ألف جنيه للقطعة بمدينة أخميم و100 ألف جنيه في بقية المدن.

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ووفقا للوائح هيئة المجتمعات، فأنها تقوم بسحب قطع الأرض التي تترك دون بناء، بعد الفترة الزمنية المسموح بها بمهلة شهرين إضافيين تحسبا لعدم وجود سوء نية، وتحسبا للأشخاص المتعثرين ماليا.