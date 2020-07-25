شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى إسنا تعلن خروج آخر حالة شفاء من كورونا وغلق الأقسام الداخلية رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام مستشفى إسنا للحجر الصحى، عن خروج آخر حالة شفاء من كورونا داخل المستشفى وغلق كافة الأقسام الداخلية، وذلك في لحظة فارقة في تاريخ الطب في هذ البلد، وفي لحظة تنفسنا فيها الصعداء بعد عمل شاق دءوب ظل قرابة 140 يوما عمل داخل العزل الصحي.

وأضافت مدير عام مستشفى إسنا للحجر الصحى، فى بيان صحفى، أنه يعلن نحن الطاقم الطبي بمستشفي إسنا التخصصي عن تسجيل المستشفى اليوم صفر إصابات للفيروس كورونا المستجد Covid 19، وخروج آخر حاله تعافى من المستشفى وغلق كافة الأقسام الداخلية، ولم يتبقي سوي 6 حالات متعافية وتحولت نتائجها من إيجابي إلي سلبي داخل العناية المركزة، وذلك نظراً لعدم إستقرار حالتهم إلي أن يتم إستقرار الحالات التي تعامل كأي حالة عناية مركزة في الظروف العادية، وبذلك تسجل المستشفى صفر حالات إيجابية، عقب أسبوع كامل من عدم إستقبال أي حالات جديدة.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا للحجر الصحى، على سيختص بعلاج والتعامل مع إصابات فيروس كورونا داخل محافظة الأقصر إلي مستشفى حميات الأقصر ومستشفى العديسات فقط، ومن ناحية أخري ستنضم مستشفى إسنا إلي منظومه التأمين الصحي الشامل التي سيتم إستعداداتها وتجهيزاتها لهذا الغرض، قائلةً: (حفظ الله المصريين جميعا من خطر هذا الوباء، وكل الشكر والتقدير الجزيل لكافة العاملين داخل المستشفى طول فترة العزل الصحي، ونختم مرحلة هامة في تاريخنا المهني ونستقبل مرحلة جديدة داعين الله عز وجل أن تكون موفقة ومشرقة).

وكانت قد شهدت مستشفى إسنا للحجر الصحى جنوب محافظة الأقصر، تنظيم احتفالية لتكريم الأطباء وفرق التمريض والعاملين بالمستشفى، وذلك وسط أجواء مبهجة بعد تصدر مستشفى إسنا حالات الشفاء بمستشفيات العزل بمصر بالوصول لأكثر من 1000 تعافى وشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وحضر الاحتفالية كل من، الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفى، والدكتور محمود خضري مدير العزل الصحي، والدكتور شريف شعبان قائد فريق العزل، ورضا التونى رئيس قسم التمريض بالحجر الصحى بمستشفى إسنا، حيث تم توزيع شهادات تقدير على فريق الأطباء وفرق التمريض والعاملين بالمستشفى لدورهم الكبير فى خدمة المصابين حتى الشفاء خلال الفترة الماضية.



















