شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: لكل عيد مقدمات ومن لم يذهب للحج عليه التشبه بالحاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية: نهنئ الشعب المصرى والقيادة السياسية بقرب حلول عيد الأضحى المبارك وعلينا أن نستشعر العناية الإلهية كما أرشدنا القرآن الكريم في قصة السيدة مريم عليها السلام.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد: العناية الإلهية فى وقت الشدة والتي نستشعرها حاليا، والتي وجدناها سابقا وحاليا، ولذلك مصر محروسة على مر العصور، ولاشك أن للشعب المصرى خصوصية فهو في رباط إلى يوم القيامة .

وأكد أن لكل عيد مقدمات فعيد الفطر مقدمته شهر رمضان صيام شهر كامل ونفرح أمام الله بهذه الطاعة، وفى عيد الأضحى مقدمة عظيمة جدا، وهى الحج، وعلى من لم يستطع الذهاب إلى الحج أن يتشبه بالحاج، فمن استطاع أن يضحى ولا يقص شعرا أو أظافر وكأنه فى الحج في العشر الأوائل من ذى الحجة.