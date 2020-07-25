شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: الرسول نهى عن ادخار الأضاحى قبل انتهاء أيام التشريق فى وقت الشدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن الضحية تقسم إلى ثلاثة؛ ثلث لأهل بيته وثلث للأقارب والأصدقاء وثلث للفقراء والمساكين، والمجتمع المسلم به تكاتف وتعاون والشرع نهى عن ادخار الأضاحى بعد أيام التشريق في وقت الشدة أما فى أيام السعة فيجوز الادخار.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد: أما في أوقات السعة فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الشدة التي نهى فيها المسلمين عن ادخار الأضاحى "كنت قد نهيتكم العام الماضى عن ادخار الأضحية فكلوا وادخروا"، وذلك لأن السبب كان قد زال في هذا العام.

ونصح الأثرياء ممن يضحون بالأبقار، أن يكتفوا بذبح خروف هذا العام والتصدق بباقى ثمن البقرة للتخفيف عن أخوته في ظل جائحة كورونا هذا العام، وسيكتب له الثواب كاملا.