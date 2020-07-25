شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: يجوز للوالد أن يشترى أضحية ابنه والعكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن هناك موازنة في الحرص القلبى للتواصل مع ذوى الرحم والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا، وصلة الرحم تشمل السؤال والزيارة والمساعدة وأولى ذوى الرحم الأب والأم ، القيمة العليا وأوصى الأبناء بنظرة إلى الأب والأم.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد: يجوز للوالد أن يهدى ابنه الأضحية أو أن يحضر الابن أضحية أبيه، ولابد أن نركز على صلة الرحم في هذه الأيام المباركة ثم الاهتمام بها في بقية العام.

وتابع: الزوجة لها مقام كبير جدا جدا فالقرآن قال "أنتم لباس لهن وهن لباس لكم" وفى هذه الآية الكثير من الإشارات على القرب والاحتضان، والقرابة تتسع فتشمل الأخوة والأعمام والعمات والأخوال والخالات .

وأكمل: هناك اختلاف بين الآئمة على العشرة التي أقسم بها الله ومن المرجح أن تكون العشر الأوائل من ذي الحجة وعلينا الإكثار من الذكر فيها وخير الذكر قول "لا إله إلا الله"، وصوم يوم عرفة سنة مؤكدة يغفر سنة ماضية وأخرى قادمة وهى فرصة لغير الحاج، ونصوم الثمانية الأوائل أيضا والصيام مستحب وصلة الرحم مستحبة والصوم مستحب وعلينا ان نضع جدولا للعبادات في هذه الأيام.