شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: لا يوجد تصور لإجراءات عودة صلاة الجمعة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن عودة صلاة الجمعة عقب العيد ستكون وفقا لموافقة عدد من الجهات المعنية بالأمر، وذلك فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه لا يوجد تصور لإجراءات عودة صلاة الجمعة حتى الآن.

وأكمل رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم هبة جلال، والمذاع عبر فضائية الأولي المصري، أن ما أثير حول تحديد وقت الخطبة في صلاة الجمعة، ولمدة 5 دقايق أمر لا يقول به عاقل، مشيراً إلى أن الوزارة لم تصدر أى قرارات بذلك، وأن ما أثير ليس بصحيح.

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يذكر أن أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدم صحة دراسة تقليل زمن خطبة الجمعة، مع عودة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة، ولم نصل حتى الآن إلى مدة زمنية محددة لخطبة الجمعة.

وقال جمعة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيبدأ لمدة ثلاثة أيام عقد عدة لقاءات تشاورية "أون لاين"، مع قيادات الوزارة ومديري المديريات، لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة الجمعة، تمهيدا لعرض الخطة على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكد وزير الأوقاف، أنه لم يتم التطرق إلى تحديد زمن خطبة الجمعة مطلقا ضمن خطة العودة التدريجية لخطبة الجمعة.