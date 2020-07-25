شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المصايف تحذر: شواطئ غرب الإسكندرية خطرة والمواطنون يتعمدون نزول البحر فجرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الوطنين يكسرون قرارات غلق الشوطئ ويتوجهون إليها بعد الفجر مباشرة للإفلات من الفرق التى تتباع تنفيذ قرار الغلق، مشيرا إلى أن شواطئ غرب الإسكندرية خطيرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن الأسرة غرق منها 4 أشخاص، وتم ذلك في تمام الساعة السادسة صباحا، وهما 3 أشقاء وابن خالتهم، وتم استخراج الجثامين كلها، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي فائدة من التوجه إلى الشواطئ في ذلك التوقيت الخطير.

ومن جانبه قال عمر أديب: "يا جماعة مفيش حد بيهزر مع البحر، ده بحر ميعرفش الهزار، ولسة في امبارح في العين السخنة حالات غرق برضه".