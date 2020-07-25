شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: على المواطن القاطن فى سكن مخالف تقديم بلاغ فى صاحب العقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن صاحب العقار الذى بناه وأصدر الرخصة وباع للمواطنين الوحدات السكنية، هو المسئول مسئولية مباشرة للتقدم للتصالح على العقار المخالف، مشيرا إلى أن السكان في العقود التي يمتلكونها، يتوجهون إلى النيابة العامة، والنيابة ستجبره على دفع المخالفة، وأن القرار 800 الخاص بالتصالح موجود في المادة التاسعة أن صاحب العقار مسئول عن إتمام إجراءات التصالح".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن صاحب العمارة المخالفة إذا اتمنع عن الدفع سيتم القبض عليه هو وشركائه، وإجبارهم على دفع الغرامة المفروضة على التصالح، موضحا أن "الكحول" ليس هو المسئول عن دفع الغرامة أو دفع قيمة التصالح، وإنما اتفق معه والمالك الرئيسي للعقار المخالف.

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وأوضح أن صاحب الشقة الذي اشترى، عليه أن يتوجه على الفور إلى النيابة العامة حتى يأخذ القانون مجراه، موضحا أن البعض يخلط بين إزالة التعديات على أراضي الدولة وعلى مخالفة البناء، مشيرا إلى إزالة أكثر من 5 آلاف حالة تعدٍ على أراضي الدولة، وأكثر من 2000 إزالة على أراضي زراعية.