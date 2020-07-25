شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر 100 مليون عسكرى" تريند على تويتر.. ومغردون: نحن شعب يعرف معنى التضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "مصر 100 مليون عسكري" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر، عبروا من خلاله حبهم للوطن واستعدادهم للدفاع وبذل الدماء أمام أي تهديدات خارجية أو داخلية.

وتفاعل مغردو موقع تويتر مع الهاشتاج، حيث قال صلاح: "نحن شعب يعرف معنى التضحية من أجل الوطن شعب لا يهرب ويترك وطنه جريح أو مغتصب وإن الروح هيا أرخص شيء فداء للأرض التي ينتمي إليها حفظ الله مصر أرض وشعب وجيش".







وكتب محمد عطا:" أنا عندي 40 سنة بس الحمدلله جاهز وتحت أمر قائدنا في أي وقت مجند في صفوف جيشنا العظيم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها والحفاظ على مصرنا الحبيبة وشعوري ده هو شعور الـ100 مليون مصري". Advertisements

وغرد حسن، عبر الهاشتاج:" 100 مليون راجل و 100 مليون مؤمن مسلم ومسيحي، و100 مليون مضحي، ومعانا قبل ده رب العالمين، ومعانا قبل ده دعاء نبينا محمد، ومعانا آمان سيدنا عيسي، كل ده معانا انتم معاكوا مين".









وكتب طاهر: "كلنا جنودك يا مصر في الحرب والسلم وأما الحرب فقد ولدنا لنقاتل دفاعا عنك و نحيا فقط حتي يأتي اليوم لنقدم فيه ارواحنا فداء لكي تحيا مصر تحيا السيسي تحيا الجيش تحيا الشرطة المجد كل المجد للشهداء"، وغرد آخر: "وقت الجد مصر تؤمر تلاقي ١٠٠ مليون فدائي".