شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: لا حرج أن تُذبح الأضحية قبل وصولها إلى السن إذا تمتعت بوفرة اللحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن الأضحية قربى لله عز وجل وشعيرة من شعائر الإسلام ممتدة فى التاريخ لسيدنا إسماعيل عليه السلام، وهى درس كبير يذكرنا به وكان الإنسان يتعامل مع خالقه ماذا يقدم الإنسان لربه؟.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد: الأضحية من المشاعر العظيمة بدءا من الشراء وحتى توزيعها، وعلينا الاهتمام بها لأننا من المفترض أن نقدم أفضل شيء لله وعلينا أن ننتقيها خالية من العيوب من حيث الشكل ومن حيث وفرة اللحم وجودته.

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وتابع: تتحقق جودة اللحم من خلال سن الأضحية وحدد الرسول سن الأضحية لأنها تكون عند وصولها إلى هذا السن تقدم أفضل اللحوم وأفضل وقت لتقديم أوفر اللحوم ولا حرج على الإنسان أن يذبح الأضحية قبل وصولها إلى السن الذى ذكر في السنة إذا كانت تمتاز بوفرة اللحم.

وأكمل: نحن لا نضحى عن كل فرد ولكن نضحى عن الأسرة بالكامل ويجزئ الواحد منها على أسرته وإذا انفصل أحد أفراد الأسرة عنها وعاش وحده تلزمه أضحية لوحده، ومن يتزوج امرأتين وكل منهما في بيت لا تلزمه أكثر من أضحية فهم أهله، ومن الممكن أن يشترك المسلم مع غيره في البقر والإبل على ألا يزيد عدد المشتركين عن 7.