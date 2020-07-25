طرق الوقاية من الحرائق بسبب ارتفاع درجات الحرارة × 12 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت خلال الفترة الماضية العديد من حرائق الشقق السكنية الناتجة عن الماس الكهربائى، بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية خلال فصل الصيف، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة . ومن إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربى: ومن إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربى: 1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله 2- قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات 3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى. 4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة 5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز Advertisements 6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد 7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت 8- لا توصل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار الكهربى 9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل 10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق 11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام 12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية

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