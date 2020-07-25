حزب الحرية: حملة لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال أحمد إدريس، أمين التنظيم المركزي لحزب الحرية المصري، إن الحزب يدرس التنسيق مع أمناء الحزب بالمحافظات، إعداد حملة لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات الشيوخ، تزامنًا مع بدء الحملة الانتخابية، مضيفًا أنه سيتم إطلاق حملة توعية للمشاركة السياسية للمواطنين بشكل يثري الحياة السياسية في مصر، خاصة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة.

وأضاف إدريس، أنه سيتم إطلاق برنامج تدريبي للكوادر من مرشحين الانتخابات، وكذلك للمقبلين للترشح في انتخابات مجلس النواب 2020، مشيرًا إلى أن جميع مقرات الحزب التي تتعدى ما يقرب 500 مقر على مستوى الجمهورية، ستكون مقرًا للحملات الانتخابية للقائمة الوطنية.

وأشار إلى أن الحزب لديه العديد من الكوادر السياسية المؤهلة لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ويسعى للمشاركة بصورة قوية وفعالة بالتنسيق مع القوى السياسية التي تتوافق فكريًا وأيديولوجيًا مع حزب الحرية المصري، لافتًا إلى أنه تم تدريب عدد كبير من الشباب والمرأة وذوي الإعاقة حول المشاركة السياسية وخوض الانتخابات، والتي سينافس الحزب عليها بقوة نظرًا لما يمتلكه من قوى وكوادر وشعبية في الشارع المصري.