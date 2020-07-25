مصر | نشرة حوادث الخليج 365: 4 جثث بالقاهرة والجيزة وبلاغ عاجل ضد مرتضي منصور

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: 4 جثث بالقاهرة والجيزة وبلاغ عاجل ضد مرتضي منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

العثور على جثة رجل داخل شقته بأبو النمرس

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة رجل داخل شقته، بمنطقة شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات لضباط النظام أجري اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حركة تنقلات لضباط النظام بالقطاع، وشملت الحركة تولى العميد عادل أبو سريع مساعد فرقة جنوب الجيزة، العميد محمد رضا مساعد فرقة الشرق (الصف - أطفيح)، العميد محمد رسلان مساعد فرقة الهرم (هرم - طالبية - عمرانية)، اللواء أيمن الجيار مدير فرقة الوسط.

يحاول الهروب.. بلاغ عاجل ضد مرتضي منصور تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ونيابة الأموال العامة العليا ضد مرتضي منصور، لاتجاره في النقد الأجنيي، على حد زعمه. Advertisements

النيابة تنتقل لمعاينة العقار المنهار في مصر القديمة انتقل فريق من نيابة مصر القديمة الجزئية، لمعاينة موقع انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، أسفر عن مصرع سيدة ونجليها أسفل الانقاض، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بتشكيل لحنة هندسية لمعاينة المكان ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تاثرت بالانهيار من عدمه.

انهيار عقار بمصر القديمة ومصرع 3 أشخاص سقط عقار قديم اليوم الجمعة، بمصر القديمة، ما أسفر عن مصرع سيدة وابنيها. وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بانهيار عقار ووجود متوفين بأحد الشوارع بمنطقة مصر القديمة.