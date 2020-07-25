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شكرا لقرائتكم خبر عن سجود وزراغيد وبلالين.. خروج 12 متعاف كورونا بينهم 9 مرضى فشل كلوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت السيدات الزراغيد احتفالاً بالشفاء والخروج ضمن دفعة جديدة من المتعافين من المتعافين من فيروس كورونا المستجد، أثناء الإحتفال الذى أقامه الطاقم الطبى لمستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الصحى أثناء مغادرة المتعافين.
حرص طاقم المستشفى على تحية المتعافين أثناء مغادرتهم واصطفوا على الجانبين يصفقون لهم بينما أطلقت السيدات الزغاريد وحرصت إحداهن على السجود لله شكرًا، ورفع المتعافون أيديهم بالتحية للمتعافين، وحملوا البلالين إحتفالاً بالشفاء.
وقال الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام، بخروج 12 متعاف من المستشفى بينهم 9 من مرضى الفشل الكلوى، وأن المستششفى لم يتبق بها سوى 26 حالة فقط.
وبثت إدارة المستشفى الاحتفال بخروج المتعافين عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، شاهد فرحة الخروج من المستشفى.. زراغيد وبلالين وسجود لله.
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