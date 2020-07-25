شكرا لقرائتكم خبر عن إلى الراغبين في «أضاحي العيد».. بشرى سارة بشأن الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، من ذبح الأضاحى خارج المجازر؛ نظرًا لتأثيره السلبى على البيئة والبنية التحتية، والصحة العامة، لا سيما مع استمرار أزمة تفشى فيروس كورنا.

وقال «شرف» إن الذبح أمام المحال ممنوع بقرارات المحافظين، لافتًا إلى توقيع غرامة على المخالفين، مناشدًا الجزارين الالتزام بالتعليمات والذبح داخل المجارز، مشيرا إلى أن التعامل مع مثل هذه المواقف مسؤولية الأحياء والجهات المعنية وليس الشعبة.

وقال «شرف» إن السوق المحلية تشهد حالة من الركود، بسبب تداعيات أزمة كورونا، ما أدى إلى انخفاض الأسعار عن العام الماضى، حيث يباع الكيلو القائم بـ60 جنيها، وكيلو اللحوم بـ140 جنيها. وفى سياق متصل، قال حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضراوات والفواكه بالغرف التجارية، إن الأسعار مستقرة في الأسواق، متوقعًا نموًا في القوة الشرائية، تزامنًا مع أيام العيد.

وأكد «النجيب» أن هناك وفرة في المعروض من السلع الرئيسية، على رأسها البطاطس ويقدر سعرها بـ4 جنيهات والطماطم 6 والبصل 4 جنيهات، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الفاصوليا الخضراء، بسبب انتهاء العروة الصيفية، وارتفاع درجات الحرارة، ويتراوح سعر الكيلو في الجملة ما بين 18 و22 جنيها.

وقال «النجيب» إن الإقبال المتوقع على الشراء، خلال العيد، لن يؤثر على السلع، بسبب وفرة المعروض، مشيرا إلى أن هناك انتعاشة في السوق المحلية، بعد فتح المطاعم.

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