أسقف قنا يوجه رسالة للأقباط: اعتكفت لتعبى الجسدى وسأعود قريبًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأنبا شاروبيم، أسقف قنا: "يارب سلام لجميع أبنائنا الأحباء، فقط لإيضاح الأمور وللرد على أفكار كثيرة متنوعة لسبب تعبي الجسدى وضعف مقدرتى لمتابعة مسئولية الإيبارشية، طلبت مرات عديدة من قداسة البابا بإرادتى أن يسيم من يساعد فى المسئولية أو يتولاها كاملة، وأخيرا اضطررت للاعتكاف لحين تكليف آخر بالمسئولية ولكن طالت الفترة وحدث كل هذا الاضطراب فى الميدينا.
وأضاف الأنبا شاروبيم، فى رسالته التى نشترها صفحة الإيبارشيه على الفيس بوك، لكل من أحب أو تطاول و"أنا مسامح الجميع،" دون مراعاة المشاعر، ولهذا ومن أجل محبة أولادى وسلامتهتم وطمأنينتهم بنعمة ربنا سوف أعود فى أقرب فرصة إلى الإيبارشية والرب وحده قادر أن يدبر كل الأمور وسلامي ومحبتي وصفحى للجميع".
وقد أصدر أمس، مجمع كهنة إيبارشية قنا، بيانا أكد فيه أن الأنبا شاروبيم متواصل بشكل دائم مع الآباء كهنة الإيبارشية لمتابعة كافة أمور الخدمة والرعاية، مضيفا، أسقفنا المحبوب بصحة جيدة جدا وكامل العافية وأن نيافته يدير شئون الايبارشية وعمله الرعوى من خلال تواصله مع بعض الأباء أثناء تواجده فى فترة اعتكافه وخلوته.
ونفى مجمع كهنة الإيبارشية بقنا عبر البيان، جميع الشائعات الخاصة بالأنبا شاروبيم والإيبارشية والتى يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، مطالبين بعدم الإنقياد وراء الشائعات التى لم تتحرى الدقة فى نقل الأخبار.
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