شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف قنا يوجه رسالة للأقباط: اعتكفت لتعبى الجسدى وسأعود قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأنبا شاروبيم، أسقف قنا: "يارب سلام لجميع أبنائنا الأحباء، فقط لإيضاح الأمور وللرد ‏على أفكار كثيرة متنوعة لسبب تعبي الجسدى وضعف مقدرتى لمتابعة مسئولية الإيبارشية، ‏طلبت مرات عديدة من قداسة البابا بإرادتى أن يسيم من يساعد فى المسئولية أو يتولاها كاملة، ‏وأخيرا اضطررت للاعتكاف لحين تكليف آخر بالمسئولية ولكن طالت الفترة وحدث كل هذا ‏الاضطراب فى الميدينا.‏

وأضاف الأنبا شاروبيم، فى رسالته التى نشترها صفحة الإيبارشيه على الفيس بوك، لكل من ‏أحب أو تطاول و"أنا مسامح الجميع،" دون مراعاة المشاعر، ولهذا ومن أجل محبة أولادى ‏وسلامتهتم وطمأنينتهم بنعمة ربنا سوف أعود فى أقرب فرصة إلى الإيبارشية والرب وحده ‏قادر أن يدبر كل الأمور وسلامي ومحبتي وصفحى للجميع".‏

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وقد أصدر أمس، مجمع كهنة إيبارشية قنا، بيانا أكد فيه أن الأنبا شاروبيم متواصل بشكل دائم ‏مع الآباء كهنة الإيبارشية لمتابعة كافة أمور الخدمة والرعاية، مضيفا، أسقفنا المحبوب ‏بصحة جيدة جدا وكامل العافية وأن نيافته يدير شئون الايبارشية وعمله الرعوى من خلال ‏تواصله مع بعض الأباء أثناء تواجده فى فترة اعتكافه وخلوته.‏

ونفى مجمع كهنة الإيبارشية بقنا عبر البيان، جميع الشائعات الخاصة بالأنبا شاروبيم ‏والإيبارشية والتى يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، ‏مطالبين بعدم الإنقياد وراء الشائعات التى لم تتحرى الدقة فى نقل الأخبار.‏