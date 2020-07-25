شكرا لقرائتكم خبر عن الرجل الخارق.. محمد يأكل الزجاج ويحمل 500 كيلو حديد ويسحب شاحنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدرات خارقة يتمتع بها محمد قطب، موظف ببريد الفيوم فى السابعة والثلاثين من عمره، حيث بدأ فى نشر فيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعى، يؤكد فيها أنه يستطيع سحب شاحنات تحمل ما يزيد عن 80 طنا بيديه، ويدفع سيارات بأصبع واحد ويأكل الزجاج ويحطم الحديد والكثير من الأعمال الخارقة التى لم نعتاد أن نراها مما جعل هذه الفيديوهات تحظى بمشاهدات واسعة، وأصبح لديه طموح فى المشاركة فى مسابقات عالمية لأصحاب القدرات الخارقة.

ويقول محمد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه منذ صغره كان يجد فى نفسه قوة تفوق كل زملائه بالمدرسة، وكانوا أحيانا يتفقون على أن يجتمعوا عليه 20 من زملائه ويتم الرهان بينهم على من يكون له الغلبة ولكنه كان يدفعهم جميعا بيد واحدة ولكنه لم ينتبه لسنوات طويلة أن لديه قدرات خارقة.

ومنذ عدة أعوام كان أمام منزله بالوعات صرف صحى مكشوفة وخشى على أبنائه أن يسقطوا فيها فوجد أن هناك أغطية بالوعات من الصلب وزنها كبير جدا لا يستطيع أحد أن يحملها واكتشف أنه حملها بيد واحدة مما جعل أقاربه وجيرانه فى لفت نظره، أنه لديه قدرات خارقة، وأن عليه الاهتمام بتنميتها، وبالفعل بدأ يجرب أشياء أخرى وينجح فيها مثل المرور من وسط النيران دون أن يتأثر وأين يغرس سكين فى بطنه دون أن يحدث له شئ وكذلك يأكل بعض المواد السامة دون أن يتأثر ويأكل الزجاج.

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كما أكد محمد، أنه انتقل إلى مستوى آخر من التحدى عندما وجد أنه يستطيع أن يحمل سيارة بيديه وأن يدفع سيارة تزن 70 أو 80 طنا بيديه الاثنين كما يستطيع أن يحمل 400 و500 كيلو من الحديد ويحمل 200 كيلو بيد واحدة.

وعن المسابقات، أكد محمد، أنه شارك فى مصارعة زراعين وحصلت على الميدالية البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية وحصد بطولة المحافظة فى الكونغ فو. ولفت محمد إلى أن حلم حياته أن يجد راعى يمكنه من المشاركة فى بطولة أقوى رجل فى العالم وبطولة أقوى يد والتى تقام فى روسيا.







