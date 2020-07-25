شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة السابعة من طراز إيرباص A320 Neo تنضم لأسطول مصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الطائرة السابعة من طراز إيرباص A320neo، والتى تحمل حروف تسجيل SU-GFP قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا للانضمام لأسطول الشركة الوطنية مصر للطيران.

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ويعد هذا الطراز من الطرازات ذات المدى المتوسط الذى يخدم شبكة مصر للطيران ويعزز قدرتها التنافسية لما يتمتع به هذا الطراز من كفاءة واقتصاديات فى التشغيل، حيث يوفر هذا الطراز مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وخاصية الـ Live TV التى تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، ويوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، بالإضافة إلى هيكل يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوى الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كل مقعد.

وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، فضلا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعدا بواقع 16 مقعدا في درجة رجال الأعمال و126 مقعدا في الدرجة السياحية.