شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الجيش الليبى ينشر فيديو نقل مرتزقة إلى ليبيا.. ويعلق: تركيا تتمدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اتهم المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، اليوم الجمعة، النظام التركى بنقل مرتزقة سوريين مدينة مصراتة غرب البلاد.

ونشر المتحدث باسم الجيش الليبى عبر حسابه على "تويتر" فيديو يوثق نقل المرتزقة السوريين على متن إحدى طائرات شركة الخطوط الافريقية الليبية، مؤكدا أن استمرار نقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لمصراتة يعد تحد صارخ للمطالب الدولية للتهدئة ووقف النار.

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وتابع المسماري "ما تقوم به أنقرة خرق للقرارات العربية والدولية التي تمنع نقل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا".

وذكر أن تركيا تدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا وتعمل لتحقيق أحلامها في السيطرة على إقليم ليبيا الجغرافي وعلى مقدرات وثروات الشعب الليبي، وختم المسمارى تدوينته قائلا: "العالم يتفرج.. وتركيا تتمدد".