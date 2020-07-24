شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 60 رحلة لشركات طيران أجنبية وعربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، الجمعة، سفر ووصول 60 رحلة دولية خاصة بشركات طيران أجنبية وعربية لنقل حوالي 5452 راكبا من جنسيات مختلفة.

قالت مصادر بالمطار إن صالات السفر والوصول بالمطار، شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، كثافة تشغيل عالية للرحلات الدولية والذي يعد أعلى معدل تشغيل لمطار القاهرة مقارنة بالأيام الماضية، غادرت المطار 31 رحلة دولية تقل 2567 راكبا من جنسيات مختلفة، كما استقبلت صالات الوصول 29 رحلة دولية قادمة من عدة وجهات عربية وأجنبية وتقل 2876 راكبا من جنسيات مختلفة.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وكانت شركة مصر للطيران أعلنت عن تسيير 41 رحلة جوية على مدار اليوم ما بين رحلات مجدولة واستثنائية إلى وجهات (لندن- لارناكا- نيويورك- أثينا- باريس- الشارقة -أمستردام -كوبنهاجن- برلين- فرانكفورت- الخرطوم- البحرين- أبوجا- جوبا- روما- ميونخ- بودابست- البحرين- بيروت- دبي)، بالإضافة إلى رحلتين إلى أبوظبي وميلانو، بخلاف رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة وأسوان ورحلات الشحن الجوى، ورحلات استثنائية إلى كل من المدينة المنورة- جدة -الرياض- القصيم- إسطنبول- الجزائر ورحلتين جويتين إلى الكويت ومسقط، تنقل جميع هذه الرحلات مايقرب من 4 آلاف راكب.