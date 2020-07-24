شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تحشد لحث «المرأة» على التصويت فى الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأحزاب السياسية استعداداتها لبدء الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ المقرر إقامتها أغسطس المقبل، حيث عقدت أمانات المرأة اجتماعات مكثفة للبدء فى حملات طرق الأبواب لدعوة السيدات للنزول للتصويت فى الانتخابات التى تهدف لاختيار أعضاء الغرفة النيابية الثانية بعد مجلس النواب، وأكدت الدكتورة أميرة بهاء الدين أبوشقة، مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون التخطيط والمتابعة، أهمية مشاركة المرأة فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة والمنتظر إجراؤها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر.

وأضافت فى بيان لها أن دور المرأة المصرية فى الانتخابات البرلمانية أو انتخابات مجلس الشيوخ، أو غيرها من المشاركات الوطنية، لا يقل عن دور الرجل بل كان لها الريادة فى مناسبات مختلفة، ولفتت الى أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة تأتى فى ظل ظروف استثنائية فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة قدرة الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية على تجاوزها بنجاح وضرب أروع الأمثلة للعالم فى قدرة وعزيمة وإرادة المصريين.

وطالبت أبوشقة الأحزاب السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية بضرورة وضع برامج وتنظيم دورات توعية للناخبين عن طبيعة عملية الانتخاب وأهمية المشاركة فى التصويت، وأهمية عودة مجلس الشيوخ من جديد كغرفة ثانية للحياة النيابية لمعاونة مجلس النواب، وأوضحت الدكتورة أميرة أبوشقة، أن حزب الوفد حرص على تأييد ودعم ترشح المرأة فى الانتخابات، وتواجدها على الساحة السياسية، لافتة إلى أنه سيكون لها دور أكثر أهمية خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة، فى ظل إيمان «بيت الأمة» بدور المرأة وكذلك دور الشباب.

فيما انتهى حزب الشعب الجمهورى من وضع خطة لعمل الدعاية الانتخابية لمرشحيه فى المحافظات على المقاعد الفردية أو المشاركين فى القائمة الوطنية الموحدة فى انتخابات مجلس الشيوخ، بشكل يتناسب مع الظروف الحالية فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة تجاه تلك الأزمة.

وأورد الحزب فى بيان له أن الدعاية الانتخابية للحزب ستكون فى شكل تعليق لافتات وبنرات فى الشوارع والميادين العامة لمرشحى الحزب، بجانب عمل صفحات خاصة لهم على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، والتركيز على كل ما يخص «السوشيال ميديا»، نظرا لسرعة ذلك فى تعريف ونشر برنامج المرشحين والوصول إلى الناخبين دون الحاجة إلى تنظيم مؤتمرات شعبية فى الدوائر، وخاصة أن ذلك ممنوع بسبب التجمعات فى ظل الأوضاع الحالية.

Advertisements