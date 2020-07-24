شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات «الشيوخ».. المصريون بالخارج يبدأون التسجيل غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينطلق ماراثون الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ، غدا الأحد، على القائمة والمقاعد الفردية، وتستمر حتى فترة الصمت الانتخابى 8 أغسطس المقبل، ويكون الاقتراع فى الخارج يومى 9 و10 أغسطس، وفى الداخل يومى 11 و12 أغسطس.

ويبدأ المصريون بالخارج، اليوم السبت، فى تسجيل بياناتهم كناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات عبر الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنظم لتصويت المصريين بالخارج، والذى يحتم على كل ناخب من المقيمين بالخارج تسجيل بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 25 وحتى الجمعة 31 يوليو.

وتبدأ خطوات تسجيل الناخب لبياناته على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالدخول على موقع الهيئة www.elections.com، ويختار خانة تسجيل بيانات المصريين بالخارج.

ويقوم الناخب بتسجيل رقمه القومى واسمه وتاريخ الاقتراع وكافة بياناته المتعلقة بالإقامة فى الخارج والبعثة التى ينتمى إليها فى الدولة المتواجد فيها ودائرته الانتخابية فى الداخل، وإذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل سرى ويحتفظ بالرقم دون إطلاع أى شخص عليه حتى تأتى المرحلة الثانية من الاقتراع عبر البريد خلال 9 و10 أغسطس.

من جهتها، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدة محظورات فى ممارسة الدعاية الانتخابية لمرشحى انتخابات مجلس الشيوخ قبل انطلاق ماراثون الدعاية، ومن أبرزها التحذير من أى تهديد للوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، بالإضافة إلى عدم استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

وفى سياق متصل، واصل مجلس الدولة، أمس، نظر الطعون المقدمة على بعض المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، أمس، وذلك بناء على الأيام المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وعقدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى «حقوق حريات» جلسة خاصة الخميس الماضى، لنظر 75 دعوى قضائية فيما يخص انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتنوعت الدعاوى ما بين طعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ودعاوى تطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح، وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها.

وقضت المحكمة بالفصل فى 31 طعنا، كان من بينها الحكم برفض عدد 30 طعنا، وطعن واحد فقط قضت فيه المحكمة بعدم القبول وإحالته للمحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعه، فيما قامت المحكمة بمد أجل الحكم فى باقى الطعون وعددها 44 طعنا لجلسة عاجلة تحددها المحكمة وتنظر فى الموضوع للفصل فيه.

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وفيما يخص موضوع الطعن الوحيد الذى تم الحكم فيه بعدم القبول، كان متضمنا الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتضمن السماح بقبول مرشحى الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها على المقاعد الفردية.

كما قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى «حقوق حريات»، الخميس الماضى، برفض الدعوى المقامة من عبدالحى عبيد، مرشح حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية بالقاهرة، وأيدت قرار لجنة الفحص باستبعاده من بين المرشحين على النظام الفردى بانتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت المحكمة إن الدعوى رقم ٤٧٦٩٠ لسنة ٧٤ ق استوفت أوضاعها القانونية المقررة قانونا، وتعين قبولها شكلا، بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

كما قررت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق، برئاسة المستشار أشرف عمران، قبول 13 طعنا من المرشحين المُستبعدين من كشوف انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بالدائرة 18 بقطاع شرق الدلتا شكلا، وفى الموضوع بوقف القرار السلبى المتضمن استبعادهم من كشوف المرشحين مع ما يترتب على ذلك من آثار، ليصل إجمالى عدد المرشحين لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية إلى 55 مرشحا.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية، بإشراف المستشار حامد سرحان، قررت استبعاد 22 متقدمًا من بين 64 تقدموا لخوض الانتخابات، وذلك لعدم استيفاء المستندات المطلوبة.

وأعلنت المحكمة استمرار 42 مرشحًا لخوض الانتخابات على 7 مقاعد فردية فى دائرة المحافظة، وقبلت أوراق 15 مرشحا ضمن القائمة الوطنية الوحيدة المرشحة فى قطاع شرق الدلتا.

وقدمت القائمة الوطنية «من أجل مصر»، أوراق ترشحها بقطاع شرق الدلتا؛ لخوض الانتخابات بمجموعتين من القوائم إحداها أساسية والأخرى احتياطية، تضم القائمة المرشحين 10 مرشحين من حزب مستقبل وطن، ومرشحين من حزب مصر الحديثة، ومرشح واحد لكل من حزب حماة وطن، والمؤتمر، والشعب الجمهورى.

وفى المنوفية، أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمحافظة حكما بعودة 3 مرشحين هم اللواء عرفات عبدالرؤوف يوسف، والدكتور حسن الخولى، ومحمد حسين إلى السباق الانتخابى مرة أخرى، ورفض الطعون المقدمة ضد صلاح عبدالمعبود وأسامة معوض، مرشحى حزب النور، على المقعد الفردى لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة.

كانت لجنة تلقى طلبات الترشح لمجلس الشيوخ، بمحافظة المنوفية والمنعقدة بمحكمة شبين الكوم، أعلنت قائمة المرشحين لمجلس الشيوخ، بعد استبعاد 5 مرشحين، وهم الدكتور حسن الخولى، واللواء عرفات عبدالرؤوف يوسف، وإبراهيم مليجى، ومحمد حسين وشيماء صابر يوسف، تمهيداً للبدء فى عملية استقبال الطعون، وبحكم محكمة القضاء الإدارى يرتفع عدد المرشحين إلى 30 مرشحًا.