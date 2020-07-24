شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تراجع ضوابط عودة صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقد عدة اجتماعات تشاورية، الجمعة، مع قيادات الوزارة ومديرى مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، يختتمها غدا الأحد، بلقاء جميع مديرى المديريات عبر برنامج «زووم» لمناقشة ضوابط وإجراءات العودة التدريجية لخطبة وصلاة الجمعة، تمهيدًا لبلورة الرؤية النهائية لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

فى سياق متصل، قال الشيخ حازم جلال، إمام وخطيب مسجد السلطان أبوالعلا، خلال خطبة الجمعة، إن فضل الله على عباده فى الأيام العشر الأولى من ذى الحجة كبير، إذ تكفر فيها السيئات وتستكثر الصالحات ويتجدد معها نشاط العبد ويسارع إلى الخيرات ليتقرب إلى الله.

وأضاف خلال الخطبة التى حملت عنوان «فضائل يوم عرفة والأضحى»، أن يوم عرفة أكمل الله فيه لنبينا الدين فقال: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينًا»، لافتًا إلى أنه يوم الحج الأكبر ومغفرة الذنوب والعتق من النيران، وذكر حديث النبى الكريم: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبادا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة.

واستعرض جلال فى خطبة الجمعة فضل يوم الأضحى، قائلا: «أفضل الأيام وأعظمها يوم النحر، كما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم، والأضحية سُنة عن النبى وإحياء لسنة أبينا إبراهيم، فعن أنس رضى الله عنه قال: (ضحى النبى بكبشين)»، مؤكدًا أنها «شعيرة عظيمة من شعائر الدين تحقق التقوى لله رب العالمين.