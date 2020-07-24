شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث تقرير عن الصادرات الزراعية: 2 مليون و342 ألف طن موالح وبطاطس وبصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تقرير رسمي أصدره الحجر الزراعي المصري بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حالة الصادرات الزراعية، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 22 يوليو الجاري، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 3 ملايين و670 ألف طن، موضحا أن الإجراءات المصرية ساهمت في التوسع بالتصدير ومواصلة فتح أسواق جديدة وفقا للمعايير الدولية المعنية بضوابط التصدير وهو ما دفع باتجاه زيادتها لتصل إلى 3 مليون و670 ألفا و56 طن من المنتجات الزراعية منها تصدير مليوني و342 ألف طن موالح وبطاطس وبصل.

ووفقا للتقرير، تخطط وزارة الزراعة لفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات الزراعية إلى الأسواق الدولية بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجهات المعنية الأخرى، فيما ضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان، موضحا أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و387 ألف و930 طن، بالإضافة إلى تصدير 672 ألفا و709 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 282 ألفا و805 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

وأضاف تقرير الحجر الزراعي المصري أن صادرات العنب احتلت المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 120 ألف و818 طن، في حين احتل الثوم المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 30 ألف و901 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 ألف و761طن.

واحتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 15 ألف و361 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 4 آلاف و523 طن، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 آلاف و329 طن، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 2787 طن، وفقا لتقرير وزارة الزراعة.

بينما احتل الفلفل المركز الحادي عشر بإجمالي 2249 طن، وحصلت المانجو على المركز الثاني عشر بإجمالي 1640 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 877 طن.

وشدد التقرير على أن عملية تكويد المزارع التصديرية من العمليات الهامة التي تهدف إلى إحكام الرقابة على المنتجات الزراعية المصدرة للخارج وتفعيل منظومة التتبع التي تعتبر شرط أساسي لمعظم الدول وبما يضمن سلامة المنتجات المصدرة للخارج ويسمح بمعرفة مصدر الشحنة المخالفة بحيث لا يتم فرض حظر على الدولة بالكامل بل يكتفي بحظر المزرعة المخالفة فقط.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن هناك تدفقا في الصادرات الزراعية بسبب التوسع في فتح أسواق عالمية جديدة، وتطبيق المنظومة الجديدة لتكويد مزارع صغار المنتجين الزراعيين، وتحسن جودة المنتجات الزراعية مع تطبيق الإشتراطات الحجرية الدولية المعنية بالشحن والآفات الحجرية، مؤكدا أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات العنب والثوم والفراوله والرمان والفاصوليا العام الحالى مقارنة بالعام الماضى.

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وشدد «العطار» على أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، مشيرا إلى مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التي تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.