شكرا لقرائتكم خبر عن عادل البيجاوي يقدم قراءة في إحصائيات كورونا: متى ينتهي الوباء بعد الوصول لـ15 مليون إصابة وظهور لقاحات؟ (10) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

المتابع للإحصاء الرسمي لحالات وباء الكورونا حول العالم يجد أنه قد تم تسجيل أول مليون حالة إصابة موثقة حول العالم في الثاني من إبريل، حيث بدأ التوثيق العالمي في ديسمبر ٢٠١٩ وبعدها ازداد معدل الحالات الجديدة بشكل كبير، فبعد مرور ١٢٤ يوم من بداية التوثيق تم تسجيل المليون الأول من الحالات بينما تم تسجيل المليون الرابع عشر في مدة أقل من ١٢٤ ساعة من تسجيل المليون الثالث عشر، واليوم نجد أننا وصلنا إلى المليون الخامس عشر بعد أقل من ١٠٠ ساعة من المليون السابق له، وبذلك يتأكد لنا استمرار تسارع قطار كورونا، كما يقل عدد الأيام الفاصلة بين كل مليون وآخر بما يعني أنه يزداد اقترابا، رغمًا عن التباعد الاجتماعي، إجراءات الوقاية، العزل، والالتزام بارتداء الكمامات.

*المليون الخامس عشر*

وشهدت تفاصيل المليون الخامس عشر تشارك ٤ دول فقط في أكثر من نصف الحالات المسجلة (الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من ٢٥٠ ألف حالة) والهند (١٥٠ ألف حالة)، والبرازيل (١٠٠ ألف حالة)، جنوب أفريقيا (أكثر من ٥٠ ألف حالة)، كما تضمن المليون الخامس عشر مؤشرا واضحا لتصاعد وتيرة الإصابات في جنوب أفريقيا لتصبح الدولة رقم ٥ في ترتيب الحالات، كما اتضح صعود 4 دول من أمريكا الجنوبية لقائمة أكثر ١٠ دول في عدد الإصابات المسجلة وهي (البرازيل، المكسيك، شيلي، بيرو)، علاوة على صعود ٥ من دول آسيا ما بين ١٠ إلى ١٥ في ترتيب الدول من حيث عدد الإصابات الموثقة وهي (المملكة العربية السعودية، باكستان، إيران، بنجلاديش، تركيا).

*بؤر الانتشار*

وبالعرض السابق نجد تحول بؤرة نشاط وانتشار الفيروس بوضوح إلى آسيا بعدما كانت تتمركز في أمريكا الجنوبية)، كما لاحظنا صعود سريع لعدد حالات الإصابة في العراق وأندونسيا حيث تقترب من ١٠٠ ألف حالة إصابة في كل منهما، وكذلك تصاعد شديد في عدد الحالات في إسرائيل خلال الأسبوع الأخيربعد هدوء سابق فوصل عدد الحالات يوميًا إلى أكثر من 1000 حالة بل وصل إلى ما يزيد عن ٢٠٠٠ حالة في اليوم لأول مرة منذ بدء التوثيق، وكذلك تزايد الحالات في كازاخستان، عمان ( التي سارعت بفرض حظر في الساعات الأخيرة)، بيلاروسيا، الفلبين، بالإضافة إلى زيادة مضطردة في عدد الحالات في بعض الدول الافريقيه مثل نيجيريا، أثيوبيا، غانا، الجزائر، ساحل العاج، المغرب.

*معدل الوفيات والإصابات والتعافي*

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه ونتيجة لطبيعة المرض، وأن معظم الحالات لا تعاني أعراضًا، فإن عدد الحالات الفعلية يزيد عن عدد الحالات المسجلة بواقع ٥ أضعاف على الاقل بما يعنى ان عدد البشر الذين اصيبوا على مستوى العالم قد يتراوح ما بين 50 إلى ٨٠ مليون، وهو أمر مزعج مع فيروس يراوغ، ويفوق التوقعات ليهدد البشرية رغم صغره المتناهي.

وفيما يتعلق بمعدل الوفيات على مستوى العالم، فقد وصلت إلى ما يزيد عن ٦١٥ ألف حالة وفاه بنسبه مئويه حوالى 4 %، وهذا يشير إلى انخفاض مضطرد في معدل الوفيات.

وبالنظر إلى المليون الأخير نجد أنه بينما يصل عدد حالات الإصابة الموثقة- خلال المليون الأخير- إلى ٢٠٠ ألف حالة يوميًا أو يزيد، فإن عدد الوفيات المسجلة يوميًا تقل بوضوح من ٥ آلاف حالة وفاه يوميًا إلى أقل من ٤ آلاف حالة في آخر يوم توثيق، وبينما يصل عدد الحالات على مستوى العالم إلى 15 مليون حاله فإننا نجد أنه تم تسجيل ٩ مليون حالة شفاء تام بما يمثل ٦٠% من إجمالي حالات الإصابة، وهو ما يعني أن نسبة كبيرة من حالات الإصابة بسيطة ولا تُوثق، كما أن أكثر من نصف الحالات الموثقة يُشفى خلال أيام، وأن الوفيات لا تزيد عن 4 % من الإصابات فبينما تزداد الحالات، وعددها تقل شدتها، ومضاعفاتها بما ينذر بتعايش قريب مع المرض، ولكن يحتاج الأمر إلى تغيير قواعد التعامل بين البشر.

أخيرًا يبقى أن يوم ١٦ يوليو الأعلى في تسجيل حالات الإصابة منذ بدء التوثيق حيث بلغ عدد الحالات أكثر من ٢٥٠ ألف موثقة.

*مؤشرات مهمة*

ونود أن نؤكد على تمحور بؤر ارتكاز الفيروس في دوران واضح عكس عقارب الساعة حول خريطة العالم، أي أن المعدل يقل في الدول الأعلى من حيث الدخل والإمكانيات، ويستشري في الأماكن الأكثر ازدحامًا وفقرًا، والأقل من حيث الإمكانيات الطبية والاقتصادية، أي أنه ليس فقط ينتشر ويزيد ويتسارع، ولكنه يضغط على اقتصاديات دول ضعيفة، ويُنذر بكوارث مجتمعية واقتصادية وبيئية، وليست طبية فحسب.

*الحال في مصر*

أما بالنسبة للحال في مصر، يلاحظ تراجع عدد الحالات الموثقة سواء للوفيات أو الإصابات بالفيروس، والتى تتابع منزليًا مع قلة في الضغط على المستشفيات في الأيام الأخيرة.

Advertisements

*اللقاح هو الحل*

الفيروس مازال يتلاعب بكل وسائل الوقاية وخطط البشر لتحجيمه، فإلى أين نحن ذاهبون مع فيروس تحطيم الأرقام؟، ولكن هناك بادرة أمل نتيجة السباق المحموم لإنتاج لقاح حيث أعلنت بريطانيا نتائج لقاح أكسفورد للكوفيد ١٩، ووصوله إلى المرحلة الأخيرة وبدء التجريب على نطاق واسع بعد إثبات فاعليته في تقوية الجهاز المناعي لمقاومة الفيروس، وقد تم حجز ٣٠ مليون جرعة من المصل لمصر فور إتاحة استخدامه، علاوة على بزوغ أخبار لقاح مودرنا وغيرها من اللقاحات التي يعول عليها في مجابهة الجائحة والقضاء عليها.

أ.د/ عادل فاروق البيجاوي

استاذ الطب – جامعة القاهرة