شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة ومحافظ مطروح يفتتحان فندقًا جديدًا بالساحل الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، فندق أدرس (العنوان) مراسى بسيدى عبدالرحمن بالعلمين بطاقة فندقية ١٢٨ غرفة سياحية كإضافة جديدة إلى القطاع السياحى والقرى السياحية بالساحل الشمالي.

قدم محمد العبار، مؤسس ورئيس مجموعة إعمار العقارية، الشكر للحكومة المصرية على تعاونها وتيسير الإجراءات مع إيمان تام بالسياسة الحكيمة التي ينتهجها رئيس جمهورية مصر العربية والتعاون في تيسير حركة الاستثمار وتذليل الصعاب، حيث كان من المقرر الانتهاء من الفندق كأولى فنادق الشركة خارج دولة الامارات في ٢٠٢١، لكن تم الإسراع والانتهاء منه في نصف عام ٢٠٢٠ رغم جائحة كورونا.

وأكد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، على أن العمل لم يتوقف طوال الفترة الماضية مع استمرار بناء المشروعات، مضيفا أن مطروح غنية بالمقومات السياحية التي تؤهلها للجذب السياحى، وبها ٣٤ فندقا، وما تشهده اليوم من افتتاح فندق العنوان «أدرس» هو البداية مع الشروع في إقامة مزيد من الفنادق الجديدة ،مشيرا إلى أن مطروح تم اختيارها ضمن ثلاث محافظات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتم إعادة حركة السياحة بها في أول يوليو الجارى مع زيادة حركة النشاط السياحى مع ما تشهده محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء من استقبال للسياحة الخارجية.

من جهته، قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح: «إننا نسعد بإضافة صرح جديد في الساحل الشمالي، وأول فنادق مجموعة إعمار خارح الامارات»، مقدما التهنئة بافتتاح الفندق الجديد ليضاف إلى عدد الفنادق بمطروح لتصبح ٣٥ فندقا سياحيا بطاقة تزيد عن ٤ آلاف غرفة سياحية، تم التصريح والموافقة لعدد ١٧فندقا على التشغيل الجزئي بنسبة ٥٠ % مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ومؤكدا على أن مطروح تتمتع بالعديد من الامكانيات والمقومات السياحية الهائلة الجاذبة للتنمية والاستثمار خاصة مع إعادة التخطيط العمراني للساحل الشمالى الغربى.