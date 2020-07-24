شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يراهن على ريمديسفير لعلاج كورونا.. ويؤكد: وفرنا 90% من المخزون العالمى‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عقار ريمديسفير له آثار إيجابية بشكل كبير في علاج وباء كورونا، ‏مشيراً في مؤتمر صحفي منذ قليل إلى أن إدارته تمكنت من توفير 90% من مخزون العالم من هذا الدواء.‏ وقال ترامب إنه سيوقع 3 أوامر تنفيذية لخفض أسعار الدواء خاصة أدوية الأمراض المزمنة مثل ‏‏السكري والضغط وامراض القلب.‏ Advertisements ووفقا لجامعة جونز هوبكنز فإن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 68,663 إصابة و1100 وفاة خلال ‏‏يوم.‏ وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر إصابة حول العالم، حيث وصل عدد الإصابات ‏‏إلى 604 ألف إصابة، توفى منها 25 ألف ، بينما تعافى 38.144 ألف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يراهن على ريمديسفير لعلاج كورونا.. ويؤكد: وفرنا 90% من المخزون العالمى‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.